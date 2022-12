Daca va aflați in dificultate in ceea ce privește plata facturilor Hidroelectrica, aveți posibilitatea de a opta pentru eșalonarea sumelor restante, plata urmand a fi facuta in maximum 6 rate lunare, de valori egale, a anunțat compania, care mai reamintește ca termenul de plata a facturilor emise este de 45 de zile in cazul clienților casnici, respectiv de 30 de zile in cazul consumatorilor non-casnici.