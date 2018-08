Hidroelectrica ofera BURSE pentru elevii care aleg o cariera in domeniul energetic Hidroelectrica acorda, pentru anul scolar/universitar 2018-2019, un numar de 50 de burse celor care aleg sa urmeze o cariera in domeniul energetic, concomitent cu sansa de a lucra in companie, dupa finalizarea studiilor. Programul se adreseaza studentilor inscrisi la facultati cu profil energetic, hidroenergetic, electrotehnic si electromecanic, precum si de contructii hidrotehnice, economic, juridic si IT. De asemenea, pot beneficia de bursele Hidroelectrica si elevii inscrisi in institutiile de invatamant preuniversitar profesional si tehnic cu profil energetic si electromecanic. ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

