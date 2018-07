Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica vrea sa prelungeasca, pana la data de 7 august 2019, scrisoarea de angajament semnata cu consortiul Morgan Stanley - Raiffeisen Capital & Investment privind intermedierea procesului de listare la bursa a producatorului de energie,...

- Contractul vizeaza furnizarea de energie electrica "pentru tractiune electrica si pentru sediile RATB situate pe teritoriul Municipiului Bucuresti si la Casa de odihna RATB din Predeal". Tipul procedurii a fost licitatie deschisa, iar criteriul de atribuire a fost pretul cel mai scazut.…

- Clubul de fotbal AS Roma l-a rasplatit pe antrenorul Eusebio Di Francesco cu un nou contract pe doi ani, dupa un prim sezon de succes pe Stadio Olimpico, a anuntat gruparea italiana, citata de agentia Reuters. In varsta de 48 ani, Di Francsco a condus-o pe AS Roma pana pe locul al treilea editia trecuta…

- Samuel Umtiti (24 de ani), fundasul central de la FC Barcelona, si-a prelungit contractul cu gruparea catalana pe cinci sezoane, informeaza site-ul oficial al clubului. Desi au existat numeroase zvonuri potrivit carora aparatorul francez ar fi urmat sa paraseasca clubul blaugrana in aceasta vara, avand…

- Pep Guardiola a caștigat cu Manchester City titlul in Premier League, iar "șeicii" au decis sa prelungeasca angajamentul cu spaniolul. Tehniciaul in varsta de 47 de ani va avea un salariu uriaș.

- Clubul spaniol Getafe, locul 8 in campionatul de fotbal La Liga, i-a prelungit contractul antrenorului Jose Bordalas, care expira pe 30 iunie, pana in 2020, a anuntat miercuri directorul sportiv al clubului, Ramon Planes. Bordalas, 54 ani, a preluat Getafe in septembrie 2016, cand echipa…

- Trecerea lacului de acumulare Gradinari in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu naste noi tensiuni in coalitia de guvernare. Dupa ce senatorul PSD Niculae Badalau a declarat ca „devine din ce in ce mai greu sa existe o coalitie”, acum fostul ministru al Energiei din partea ALDE, Toma Petcu, vine…

- Legarea platii redeventelor de un pret de referinta raportat la bursa de gaze de la Viena este o greseala, susține Razvan Nicolescu, expert senior in cadrul Deloitte si fost ministru al Energiei.