Stiri pe aceeasi tema

- Perla energiei romanești, Hidroelectrica , nu este un agent economic model. Un control facut de Curtea de Conturi a descoperit mari probleme la societate. Toate produse in mandatul unei conduceri care a fost aleasa ilegal. Conform Raportului public al Curții de Conturi pe anul 2021 , Hidroelectrica…

- Prețul spot al gazelor naturale in Europa a scazut astazi la 430-440 USD per mia de metri cubi din cauza vremii calde și a consumului slab. Acesta este cel mai scazut nivel din mai mult de 600 de zile din iulie 2021. In ultima saptamina, prețul de decontare a scazut de la aproximativ 550 USD per mia…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat luni ca a sancționat furnizorul pentru ca nu a emis facturile pentru cei 482.638 de clienti finali din portofoliu si pentru raspunsurile intarziate la solicitarile acestora, scrie Agerpres . „In contextul numeroaselor sesizari…

- Hidroelectrica a fost sanctionata contraventional de ANRE cu amenda in valoare de 400.000 lei, dublul maximului prevazut de lege, se arata intr-un comunicat al instituței. “In contextul numeroaselor sesizari și reclamații primite referitor la comportamentul comercial al furnizorului de energie electrica,…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita in noua poziție pe data de 15 martie și va fi director executiv Direcția Dezvoltarea Afacerii pe o perioada de 4 ani. Electrica informeaza actionarii și investitorii asupra faptului ca, in cadrul ședinței din data de 14 martie 2023, Consiliul de Administrație al Societații,…

- Controale la Hidroelectrica. ANRE verifica intarzierile la emiterea facturilor. Compania a ajuns la 500.000 de abonați Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) realizeaza controale la compania de stat Hidroelectrica, intrata recent pe piața de furnizare de energie electrica,…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Ținerea sub control a consumului de energie electrica și monitorizarea constanta a acestuia vin in avantajul consumatorilor de energie electrica. Conform legislației modificate la finalul anului 2022, prețul de plafon al energiei electrice nu mai depinde de media consumului…

- Țigarile se scumpesc: Cei mai mari producatori deja au crescut prețul. Din aprilie 2023 se marește și acciza Prețurile la țigari vor crește incepand cu luna aprilie 2023. British American Tabaco, una dintre cele mai importante companii de pe piața deja a aplicat o creștere cu 50 de bani la pachetul…