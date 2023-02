Hidroelectrica, luată în vizor de ANRE. Compania nu a mai emis facturi de 6 luni Sute de mii de romani așteapta facturile din vara. Oamenii sunt revoltați ca nu știu cat au de plata și nici nu pot face reclamații, pentru ca nimeni nu le raspunde la telefon.De partea cealalta, conducerea Hidroelectrica da vina pe desele modificari legislative din ultimul an și spune ca lucreaza la modificarea sistemului informatic.Si alți doi mari furnizori au transmis ca vor emite facturile cu intarziere. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

