Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica face un pas important pentru listarea la Bursa de Valori București (BVB). Fondul Proprietatea, acționar minoritar, a anunțat joi noapte ca scoate la vanzare 17% din pachetul deținut, de aproape 20%, adica 78 milioane acțiuni, scrie Economedia.Intervalul de preț este de 94 – 112 lei per…

- Cine sunt si ce rol au greii care lucreaza la cea mai mare vanzare de actiuni din istoria Romaniei: listarea la Bursa a Hidroelectrica. ZF analizeaza Citigroup, Erste Bank, Jefferies si Morgan Stanley.Cea mai mare oferta de listare de actiuni din istoria Romaniei, respectiv un pachet de pana la 20%…

- Hidroelectrica a anunțat, marți, listarea la Bursa de Valori București. Oferta Publica Inițiala (IPO) s-ar putea ridica la un miliard de euro, fiind una dintre cele mai mari din Europa in 2023, arata o analiza Reuters.

- Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania, anunța astazi intenția de a vinde pana la 20% din deținerea acționarului minoritar Fondul Proprietatea.S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (“Hidroelectrica” sau “Societatea”), principalul producator de energie electrica din Romania,…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a anuntat oficial astazi intentia de listare la Bursa de Valori Bucuresti, prin vanzarea a unei parti de pana la 20% din detinerea actionarului minoritar Fondul Proprietatea.

- (Sursa imagine – https://unsplash.com/photos/dBI_My696Rk) Intr-un an marcat de performanțe robuste pe piețele globale, bursa de valori din Romania a reușit sa se distinga, depașind multe dintre contrapartidele sale europene in 2023. O combinație de performanțe corporative puternice și mișcari strategice…

- Antibiotice Iași - profit record!Compania care se distanțeaza detașat in topul caștigurilor obținute in primele trei luni ale anului este Antibiotice Iași. Profitul net al producatorul de medicamente a fost de 22.203.410 lei, in primul trimestru, de 2,5 ori mai mare fața de perioada similara din 2022. …

- Romanii vor putea investi, de astazi, 11 aprilie, in actiuni fractionate, adica parti dintr-o actiune a unei companii listate pe pietele internationale, dimensiunea minima a ordinului incepand de la 10 euro. Potrivit unui comunicat remis de XTB Romania, in acest fel, orice roman, indiferent de puterea…