- Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a aprobat in ședința din data de 31 ianuarie a.c., la propunerea managementului companiei, noua schema de organizare interna a societații. Schimbarea de organigrama – cu efecte asupra structurii interioare a Hidroelectrica, presupune suplimentarea structurii…

- Se cere expert independent in cazul accidentului de la Cariera Jilț Sud, pentru ca șeful RAR e in conducerea CEO. Un sindicalist din cadrul UMC Jilț, din Complexul Energetic Oltenia (CEO), cere un expert independent in cazul autoturismului implicat in accidentul colectiv de munca soldat cu moartea a…

- O renumita companie de stat care activeaza in domeniul producției de energie vrea sa angajeze cateva sute de persoane cu salarii de 2.000 de euro, adica aproape 10.000 de lei. Consiliul de Supraveghere de la Hidroelectrica a aprobat solicitarea conducerii companiei de stat de a mari organigrama cu inca…

- O filmare pusa pe Facebook de catre Manu Tomescu, Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, arata modul cum arata un crampei dintr-o zi de munca la exploatarile miniere din bazinul Olteniei, concesionate de Complexul Energetic Oltenia. Un șir de muncitori urca un deal plin de noroi. Asta in timp…

- Consiliul de Supraveghere din cadrul Complexului Energetic Oltenia a decis incetarea mandatelor a doi membri din Directoratul companiei. Totul vine in urma tragicului accident in care 3 mineri au murit, in timp ce se deplasau catre cariera Jilț. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Concilium Consulting, companie specializata in restructurare corporativa si structurarea finantarilor complexe, a fost numita administrator special in procedura de insolventa a societatii Hidroconstructia. ”Concilium Consulting, companie specializata in restructurare corporativa si structurarea finantarilor…

