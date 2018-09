Stiri pe aceeasi tema

- Concurenta pe piata medicamentelor este denaturata, iar produsele cele mai scumpe au pozitie dominanta si blocheaza accesul medicamentelor ieftine, fabricate in Romania, se arata intr-un comunicat al Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER). Aceasta dupa…

- Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM a inregistrat, miercuri, o medie de 345 de lei pe MWh, fiind cel mai mare nivel zilnic inregistrat in acest an si, totodata, cel mai ridicat din randul tarilor cu care Romania este cuplata, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier.…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei HEBE SA pe piata serviciilor de furnizare a apei minerale terapeutice din statiunea Sangeorz Bai.Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurentei, HEBE SA are in patrimoniu, in statiunea Sangeorz…

- Pretul energiei electrice pe bursa din Romania a fost ieri cel mai mic dintre pietele cu care tara noastra este cuplata in regiune, fiind chiar si cu 25% mai redus in orele de varf de consum, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului pietei, OPCOM și preluate de Agerpres. Astfel, pretul pe piata…

- Astfel, pretul pe piata spot (Piata pentru Ziua Urmatoare) din Romania a avut o medie de 40,95 euro pe MWh la nivelul intregii zile. Spre comparatie, pe piata din Ungaria, pretul a fost de 55,84 euro pe MWh, in Slovacia - 55,57 euro pe MWh, iar in Cehia tot 55,57 euro pe MWh. In orele de varf de…

- Pretul energiei electrice pe bursa din Romania este marti cel mai mic dintre pietele cu care tara noastra este cuplata in regiune, fiind chiar si cu 25% mai redus in orele de varf de consum, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului pietei, OPCOM. Astfel, preţul pe piaţa spot (Piaţa…

- Tranzacția prin care Gazeta Sporturilor a fost cumparata de Ringier Sportal SRL este anchetata de Consiliul Concurenței.Ringier Sportal SRL este o companie ai carei asociați sunt Ringier AG și Digital Ventures Ltd. Ringier AG face parte din Grupul Ringier, iar Digital Ventures Ltd este o…

- Semnalul ieftinirii energiei electrice in piata pentru ziua urmatoare a fost dat inca de saptamana trecuta, cand pretul mediu a avut a scadere de peste 11 procente prin comparatie cu saptamana anterioara, inregistrandu-se o medie de 216 lei/MWh. Asta in conditiile in care energia eoliana a avut o contributie…