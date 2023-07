Hidroelectrica este prima companie romaneasca ce beneficiaza de mecanismele de includere rapida ale furnizorilor globali de indici FTSE Russell și MSCI. Hidroelectrica este a șaptea companie romaneasca inclusa in indicii FTSE Global All-World Index, FTSE Global Large Cap Index și FTSE Emerging Index. Prin includerea Hidroelectrica, Romania va avea in total 14 companii incluse in […] The post Hidroelectrica intra in indicii FTSE pentru Piețe Emergente și MSCI pentru Piețe de Frontiera și consolideaza prezența Romaniei pe radarele investitorilor internaționali first appeared on Suceava News Online…