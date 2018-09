Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,4 miliarde de adulti din intreaga lume au un nivel insuficient de activitate fizica, fapt ce ii expune unui risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet, dementa si unele forme de cancer, conform unui studiu publicat miercuri, citat de AFP. La nivel mondial, aproximativ una din trei femei si…

- • interviu cu Bogdan Nicolae Badea, presedintele Directoratului companiei – Sunteti conducatorul unei companii importante si nu aveti cont de Facebook. Compania are cont. – Dumneavoastra nu aveti. Cum supravietuiti? Sa spunem ca sunt de moda veche si prefer contactele directe si prietenii reali, nu…

- La nivel declarativ toți primarii din Valea Jiului vor sa implementeze proiecte integrate și unitare, insa la nivel administrativ situația este cu totul diferita. De ani de zile se vorbește ca toate cele șase localitați ale Vaii Jiului sa fie incluse intr-o conurbație pentru a se putea accesa mult…

- Ingrijorata de scaderea alarmanta a donatorilor de organe, Sorina Pintea a pregatit deja masuri de indreptare a situației. In 16 iulie, de ”Ziua Donatorului de organe”, ministrul Sanatații a anunțat introducerea unei noi legi a transplantului. ”Ne-am orientat spre legea spaniola care noua ni se pare…

- Jaful din padurile romanesti este nasit de marile companii procesatoare de lemn, potrivit unui raport facut de Agentia Americana de Investigatii de Mediu. Autorii raportului cer Guvernului sa ia o serie de masuri pentru stoparea defrisarilor ilegale.

- Jaful din padurile romanesti este nasit de marile companii procesatoare de lemn, potrivit unui raport facut de Agentia Americana de Investigatii de Mediu. Autorii raportului cer Guvernului sa ia o serie de masuri pentru stoparea defrisarilor ilegale.

- Numarul refugiatilor si deplasatilor pe plan intern din cauza conflictelor din lume a atins in 2017 un nou nivel-record - al cincilea an consecutiv - de 68,5 milioane de oameni, dintre care aproximativ jumatate sunt copii, a anuntat marti ONU, relateaza AFP.

- Romania a inregistrat in luna mai cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre tarile europene, de 4,6%, fata de o medie de 2% in UE, a anuntat vineri Eurostat. In luna aprilie, rata anuala a inflatiei calculata pentru Romania a fost de 4,3%. Potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica,…