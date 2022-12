Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica anunța ca facturile la energie vor ajunge, in sfarșit, la clienți, dupa mai multe luni de intarziere. Motivul intarzierii este implementarea noului sistem informatic de facturare.

- Facturile de energie in creștere forțeaza Ungaria sa inchida bibliotecile, teatrele, piscinele și chiar noile stadioane de fotbal pentru iarna, informeaza AFP, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Reglementarea pretului la energie se va face pentru doi ani, potrivit premierului Nicolae Ciuca.„Este o decizie pe care au convenit-o cu totii, sa avem asigurata aceasta predictie pentru doi ani de zile. Initial am afirmat ca ne dorim pentru un an, pentru ca asa a fost stabilit in ordonantele pe care…

- In ultimele zile PSD, prin vocea lui Marcel Ciolacu, cerea partenerilor de coaliție revenirea la piața reglementata de energie. Ulterior, s-a trecut la discuții in sanul coaliției, și era așteptata cu sufletul la gura o decizie. Cei mai impacientați, cum era de așteptat, erau furnizorii, dar in aceeași…

- Inflația a accelerat la 10,1% in Marea Britanie, pe parcursul a 12 luni, cea mai mare din ultimii 40 de ani și cea mai mare din țarile G7. O problema majora pentru Banca Angliei și pentru guvernul lui Liz Truss. „Dupa mica scadere de luna trecuta” la 9,9%, inflația a revenit la maximele de la […] The…

- Guvernul Romaniei nu a mai platit factura la curent de aproape șase luni, potrivit surselor Realitatea PLUS. De vina ar fi schimbarea furnizorului de energie. Hidroelectrica ar fi trebuit sa calculeze consumul de electricitate și sa factureze, astfel incat Palatul Victoria sa poata plati pentru consumul…

- Din cauza modificarilor succesive la ordonanta privind plafonarea facturilor la energie, notificarile pentru lunile septembrie si octombrie vor veni cu intarziere, spun responsabilii din domeniu. Motivul este ca furnizorii nu au avut timp sa modifice softurile pentru incadrarea consumatorilor in categoriile…

- Problema modului de calcul a facturilor la energie termica și gaze este departe de a se fi lamurit! PSD va depune un amendament in Parlament pentru modificarea OUG 119/2022, astfel incat persoanele care iși reduc consumul curent de energie electrica sa poata beneficia de prețuri plafonate. Amendamentul…