- Listarea Hidroelectrica la Bursa de la București este cea mai mare din istoria pieței noastre de capital și chiar din regiune și va deveni un punct de referința pentru bursa romaneasca, a declarat președintele ASF, Nicu Marcu.In urma acestui eveniment, BVB iși intarește rolul la nivel regional,…

- Bogdan Badea a fost intrebat vineri, intr-o conferinta de presa, cum va influenta listarea la Bursa a Hidroelectrica pretul energiei electrice din Romania. “Cresterea capacitatii de productie si diversificarea portofoliului Hidroelectrica, care deja este amplu tratat in prospectul de listare, este…

- SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” S.A. principalul producator de energie electrica din Romania, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile și unul dintre cei mai mari producatori hidroenergetici

- Actiunile Fondului Proprietatea (simbol bursier FP), actionar cu aproximativ 20% la producatorul de energie electrica Hidroelectrica, au fost suspendate joi de la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti ca urmare a unei solicitari din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Potrivit…

- Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania, anunța astazi intenția de a vinde pana la 20% din deținerea acționarului minoritar Fondul Proprietatea.S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (“Hidroelectrica” sau “Societatea”), principalul producator de energie electrica din Romania,…

- Esecul listarii Agricover Holding, printr-o oferta publica initiala stabilita la maximum 416 mil. lei si derulata intre 4 si 16 mai 2023 la Bursa de la Bucuresti, a transmis un semnal de alarma in piata, avand in vedere ca ceea ce ar fi putut fi cea mai mare oferta de listare din Europa Centrala si…

- Oferta publica initiala de vanzare de actiuni a Agricover va fi cea mai mare din Europa Centrala si de Est din 2023, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, in cadrul unei conferinte de specialitate."Suntem intr-un context, daca vorbim despre Romania, aproape…

- Antibiotice Iași - profit record!Compania care se distanțeaza detașat in topul caștigurilor obținute in primele trei luni ale anului este Antibiotice Iași. Profitul net al producatorul de medicamente a fost de 22.203.410 lei, in primul trimestru, de 2,5 ori mai mare fața de perioada similara din 2022. …