Hidroelectrica e exasperata de controale: Suntem acuzati ba ca vindem prea ieftin, ba prea scump

Hidroelectrica a fost in ultima perioada controlata de mai multe institutii, precum Curtea de Conturi, Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), Consiliul Concurentei si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), fiind acuzata ca pretul de vanzare a energiei este ba prea mic, ba prea mare, a declarat, marti, directorul general Bogdan Badea.



"In ultima vreme suntem paralizati de controale, avem controale de la toti: de la Curtea de Conturi, de la ANAF, de la Consiliul Concurentei, de la ANRE. Poate ca este o coincidenta ca au venit toti in acelasi timp. Suntem acuzati…