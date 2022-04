Stiri pe aceeasi tema

- “Haideti sa nu fim malitiosi! Niste colegi care n-au fost in stare sa scrie trei randuri la legea offshore se asteptau ca Ministerul Energiei si Guvernul sa vina cu legea offshore. Am spus din 2019 ca ministerul, ca Guvernul nu va veni cu o lege offshore. Am avut un experiment, zic eu, nefericit in…

- ”A fost o discutie in coalitie, lucram de mai mult timp la acest proiect de modificare a Legii Offshore, pentru ca trebuie sa spunem ca in 2018 Parlamentul a adoptat legea offshore, dar din pacate investitorii de la acea vreme, Exxon si OMV Petrom au anuntat ca in baza legii offshore adoptata de Parlament…

- Catalin Drula este de parere ca la Ministerul Energiei este “o incompetenta fara seaman” si il critica pe ministrul Virgil Popescu pe care il acuza ca a “blocat investitiile in energie” si in productia de energie. Intrebat daca parlamentarii USR vor vota legea offshore, Drula s-a aratat sceptic cu…

- Daniel Zamfir a aratat ca au existat discutii, la sfarsitul saptamanii trecute, inclusiv la inceputul saptamanii, pe forma finala a Ordonantei. ”Luni, l-ati auzit si pe domnul Ciolacu si pe domnul Ciuca vorbind despre acele linii din OUG, acele plafoane si criterii. Ei bine, astazi, in textul Ordonantei…

- In plina criza a facturilor la energie, PSD iși invața policienii sa spuna in spațiul public, in presa, la TV sau pe rețelele sociale ca ANRE, instituția condusa de un fost deputat PSD propulsat de Liviu Dragnea, nu are nicio responsabilitate și arunca toata criza din energie pe umerii PNL. “Romania…

- ”Este evident nevoie de o regandire a reglementarilor pe pietele de tranzactionare a energiei. Trebuie sa existe o relatie cat mai directa intre producatorii, furnizorii si consumatorii romani de energie. Am identificat in acest moment la nivelul Ministerului solutia prin care se pot rezolva aceste…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca ministrul Energiei nu a primit un cec in alb de la social-democrații care miercuri au contribuit la respingerea moțiunii care l-a vizat pe demnitar. Nu cautam vinovați, cautam soluții la criza din energie, a spus șeful PSD. Marcel Ciolacu a anunțat ca Guvernul…

- Ministerul Energiei va veni in Guvern, in viitorul apropiat, cu o Ordonanta de Urgenta pentru a debloca investitia de la centrala Iernut, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ministrul de resort, Virgil Popescu, potrivit Agerpres. "Voi veni in viitorul apropiat, in Guvern, cu un proiect de Ordonanta…