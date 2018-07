Hidroelectrica distribuie dividende in valoare de 1,1 mld. lei. Fondul Proprietatea incaseaza 226 mil. lei

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de energie Hidroelectrica a distribuit vineri catre actionari 90% din profitul obtinut in anul 2017. Dividendele aferente ultimului exercitiului financiar se ridica la 1,134 miliarde lei, din care 0,908 miliarde lei merg catre statul roman, reprezentat de Ministerul Energiei, iar 0,226…

- Romanii interesați de afaceri vor putea urma gratuit și anul acesta, in patru orașe din țara, cursuri de antreprenoriat dezvoltate de universitatea americana Harvard, finanțate de statul roman, in cadrul programului UNCTAD/EMPRETEC 2018, potrivit procedurii publicate joi de Ministerul pentru Mediul…

- Societatea Nuclearelectrica a transmis o informare catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara prin care informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 15.06.2018 a unui act juridic, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro, cu Compania Nationala…

- Depozitarul Central a inceput sa distribuie dividendele pentru acțiunile BRD Groupe Societe Generale S.A. Valoarea dividendului brut pe actiune este de 1,64 lei. Depozitarul Central informeaza investitorii ca, in perioada 31.05.2018-31.05.2021, distribuie dividende pentru actionarii BRD Groupe Societe…

- Nuclearelectrica (SNN), compania energetica detinuta de statul roman in proportie de 82,49%, a anuntat ca va incepe pe 28 iunie plata dividendelor in valoare de 271 mil. lei, aferente castigului financiar din 2017. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul…

- Fondul Proprietatea (FP) a solicitat Hidroelectrica sa completeze ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din 17 mai cu propunerea de a acorda sub forma de dividende 100% din profitul net de anul trecut, plus un miliard de lei din rezervele companiei, se arata in documentele postate…

