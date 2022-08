Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea trebuia sa fie audiata, joi, la Curtea de Apel București in dosarul de mare corupție Hidroelectrica, privind valiza cu bani pretins primita de la omul de afaceri din Energie, Bogdan Buzaianu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a anunțat, marți, ca investigheaza 18 companii suspecte de manipularea piețelor și ca a amendat 24 de firme, cu peste 11 milioane de lei in total.

- Ce tarife mici sunt la Hidroelectrica. Guvernul in 2020 anunța trecerea la liberalizarea pieței de energie. Inca de atunci specialiștii au incercat sa traga semnale de alarma. Ulterior, de la 1 ianuarie 2021, a inceput procesul, iar companiile au trebuit sa se adapteze. Liberalizarea pieței de energie…

- La ce furnizor de energie electrica sa trecem (sau sa ramanem) ca sa avem cele mai mici facturi la curent? Este o intrebare importanta, nu doar pentru ca electricitatea s-a scumpit in ultimele luni, ci și pentru ca in plina vara, consumul este in...

- Au fost introduse noi reguli pe piața de energie electrica. Iata la cat timp se va citi contorul de energie electrica. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix ATP Motors.…

- Deputatul PSD de Vrancea Laurențiu Marin a declarat ca vrancenii nu trebuie sa plateasca facturi mai mari la energie electrica pentru ca un tehnocrat a scris in PNRR ca Romania va inchide centralele pe carbune pana in 2030. Declarația sa vine in contextul in care un raport al Institutului Național de…

- In urma cu aproximativ un an s-a lansat DevJob.ro , o platforma de anunțuri pentru locuri de munca dedicata industriei IT, gratuita pentru companii, singura condiție fiind prezentarea transparenta a ofertei salariale sub forma unui interval. In cadrul procesului de adaugare a joburilor o atenție deosebita…

- S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. BUCURESTI, titular al proiectului ,,Reparație disipator energie baraj Șuici’’, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, in cadrul procedurii de evaluare…