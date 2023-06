Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica, a anunțat vineri in contextul listarii companiei ca interesul este foarte mare, dar statul va ramane acționar majoritar in continuare.

- Se apropie cea mai mare tranzactie de pe Bursa. Hidroelectrica are cale libera pentru cea mai mare listare din Europa in 2023: turcii de la WE Soda, care voiau 800 de milioane de dolari la Londra, au renuntat la IPO, scrie Ziarul Financiar.

- Hidroelectrica a anunțat, marți, listarea la Bursa de Valori București. Oferta Publica Inițiala (IPO) s-ar putea ridica la un miliard de euro, fiind una dintre cele mai mari din Europa in 2023, arata o analiza Reuters.

- ”Listarea la Bursa a Hidroelectrica! O noua promisiune indeplinita in Energie, alaturi de multe altele”, a scris, miercuri, pe Facebook, Virgil Popescu. Ministrul Energiei apreciaza ca ”listarea unui pachet minoritar, apartinand Fondului Proprietatea, fara ca statul roman sa-si diminueze cota cu o singura…

- Hidroelectrica este așteptata sa se listeze la Bursa de Valori București (BVB) chiar luna aceasta, oferta publica inițiala (IPO) urmand sa fie cea mai mare din istoria pieței locale, valoarea acesteia avand șanse sa ajunga la 11,1 mld. Lei (2,2 mld....

- Esecul listarii Agricover Holding, printr-o oferta publica initiala stabilita la maximum 416 mil. lei si derulata intre 4 si 16 mai 2023 la Bursa de la Bucuresti, a transmis un semnal de alarma in piata, avand in vedere ca ceea ce ar fi putut fi cea mai mare oferta de listare din Europa Centrala si…

- Fondurile de pensii Pilon II se pregatesc sa devina in mod direct al doilea cel mai mare actionar al Hidroelectrica, dupa statul roman: pot lua pana la 18% din companie in IPO-ul (oferta publica inițiala) care debuteaza in curand la Bursa de la Bucuresti, anunța Ziarul Financiar.In prezent fondurile…

- Gigantul romanesc Hidroelectrica SA se uita spre fondurile de pensii din tara, incercand sa obțina una dintre cele mai mari listari la bursa ale unei companii europene de energie regenerabila.