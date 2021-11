Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit CNCAV, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, din 27 decembrie 2020, au fost administrate 13.705.556 de doze de vaccin pentru 7.448.198 de persoane, dintre care 6.793.010 au primit schema completa si 1.155.587 s-au imunizat cu doza a treia.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Compania greaca Public Power Corporation urmarește sa-și accelereze investițiile in energie regenerabila dupa ce a reușit o majorare de capital de succes de 1,35 miliarde euro. Grupul vizeaza deja achiziții de proiecte in regiunea balcanica, in special in Romania și Bulgaria,…

- Intr-un moment in care independența energetica a Romaniei e amenințata mai mult ca niciodata de riscul dependenței de gazele rusești și in contextul crizei climatice globale tot mai accentuate, președinții Joe Biden și Klaus Iohannis lanseaza azi proiectul construirii unei centrale nucleare in țara…

- Valul patru cu a sa varianta Delta matura de aproape o luna Romania. De zile intregi, la nivel național avem fie unul, doua locuri libere la ATI, fie nici unul. In rest, cifrele continua sa fie mari – și ca numar de infectari, și ca numar de decese. In premiera absoluta la nivel național,…

- Comunitatea internaționala incheie un acord fiscal revoluționar pentru era digitala. Multinaționalele vor fi obligate sa faca un lucru din anul 2023. Despre ce este vorba, sunt vizate și companiile din Romania. Ce se intampla din 2023. Noi taxe pentru multinationale Organizatia pentru Cooperare Economica…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs in aceasta dimineata, la ora 5:01, in judetul Valcea. Potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la o adancime de 2 km. Luna aceasta in Romania s-au produs 4 cutremure…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de imprumut (Finantare aditionala pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - imbunatatirea calitatii si eficientei sistemului sanitar) dintre Romania si Banca Internationala…

- Guvernul va compensa facturile la electricitate pentru romanii cu venituri medii sau consum mediu, incepand cu 1 noiembrie, a anuntat, marti, ministrul energiei, Virgil Popescu. Potrivit acestuia, 4,5 milioane de gospodarii, peste 10 milioane de romani, consuma pana in 1.000 de kWh pe an, informeaza…