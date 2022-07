Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna puternica a afectat, duminica dupa amiaza, municipiul Miercurea Ciuc, un numar de doua mii de consumatori de energie electrica ramanand nealimentati, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita.Potrivit sursei citate, vantul puternic, insotit de ploaie torentiala si descarcari…

- Cat curent consuma laptopul: Cum poți face economii la energie electrica Cat curent consuma laptopul: Cum poți face economii la energie electrica Laptopul consuma aproximativ 80 de wați pe ora, adica are un consum pe ora de 0.080 kWh. Timp de 8 ore, consumul este de aproximativ 0.640 kWh. Pentru o luna,…

- Atunci cand achiziționați un aer condiționat, este necesar sa știți puterea in KW de care dispun și din ce clasa energetica face parte echipamentul respectiv, pentru a va feri de facturi uriașe la energie electrica, atat pe timpul verii, cat și iarna, dac

- Ce furnizor de energie electrica ofera cele mai mici facturi la curent? Intrebarea este importanta, in contextul scumpirii energiei și al creșterii consumului in perioada verii, in urma folorii aparatelor

- Biroul Național de Statistica relateaza ca in luna mai 2022, prețurile producatorului in industrie s-au majorat fața de aprilie curent cu 1,6%, fața de mai 2021 – cu 26,4% și fața de decembrie 2021 – cu 14,6%. Totodata, in luna mai 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 prețurile producatorului s-au…

- Ce furnizor de energie electrica ofera cele mai mici facturi la curent? Intrebarea este importanta, in contextul scumpirii energiei și al creșterii consumului in perioada verii, in urma folorii aparatelor de aer condiționat. Mai jos gasiți un clasament...

- Contractul prin care țara noastra va suplini necesarul de curent electric pentru luna mai in valoare de 30% din Ucraina a fost semnat. Agenția Proprietații Publice a anunțat astazi ca Energocom a semnat un contract de achiziție cu compania ucraineana Ukrhidroenergo, „conform prevederilor dispoziției…

- Productia de energie hidroelectrica, eoliana si fotovoltaica in acest an este estimata la 2,295 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 3,6% comparativ cu 2021, conform prognozelor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, citate de Agerpres. In 2023, productia de energie din aceste…