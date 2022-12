Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de aprobare a OUG 119/2022 privind energia, fiind acceptate modificarile propuse de coalitia de guvernare. Propunerea legislativa stabileste un pret maxim la energie electrica de 1,3 lei/kWh pentru toti consumatorii, indiferent de nivelul de consum.…

- Ce furnizor ofera, in luna noiembrie 2022, cele mai mici prețuri la energie electrica pentru consumatorii casnici? Intrebarea este foarte importanta, in contextul noilor reguli privind plafonarea, conform carora tot ce depașește 255 kWh intr-o luna se...

- Preț unic la energie pentru toți romanii! Coaliția vrea sa renunțe la pragurile actuale de compensare | Schimbari majore la facturi Potrivit unor surse Antena 3 CNN , guvernanții vor schimba total abordarea in ceea ce privește energia. Sursele citate spun ca se va renunța totul la pragurile actuale…

- Guvernul Romaniei nu a mai platit factura la curent de aproape șase luni, potrivit surselor Realitatea PLUS. De vina ar fi schimbarea furnizorului de energie. Hidroelectrica ar fi trebuit sa calculeze consumul de electricitate și sa factureze, astfel incat Palatul Victoria sa poata plati pentru consumul…

- Cum justifica Profi și Kaufland scumpirea alimentelor cu 30-50%, deși prețul la energie a ramas plafonat in industria alimentara Alimentele s-au scumpit cu 30-50% in doar un an, iar retailerii si producatorii arunca vina de la unii la altii. Toti recunosc insa ca e si o componenta speculativa la mijloc.…

- Care este cel mai bun furnizor daca vrem sa avem cel mai mic preț la energia electrica? Electricitatea continua sa se scumpeasca, iar recentele schimbari in ceea ce privește calculul prețului din factura fac tot mai importanta alegerea corecta a...

- Senatul a adoptat OUG privind plafonarea si compensarea preturilor la energie electrica, fiind largita lista celor care beneficiaza de pret plafonat pentru consumul realizat pana la 31 august 2023.

- „Cred ca mesajul a fost foarte clar si din partea mea si a colegilor de coalitie. In acest moment avem o legislatie care impune la consumatorii casnici 0,68 cu 0,8 cu anumite plafoane cum este normal. A venit o ordonanta mai detaliata care este acum in vigoare si a venit UE, acum 48 de ore, cred, care…