- MedLife a incheiat primul trimestru din 2018 cu o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 196,8 milioane de lei, in crestere cu 34% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei.

- Producatorul de energie Hidroelectrica, una din cele mai profitabile companii de stat, anunta ca se confrunta in ultima perioada cu problema cantitatilor mari de deseuri aduse de apele mari in zona lacului de acumulare Izvorul Muntelui (Bicaz). Compania estimeaza pentru acest an un efort financiar…

- In acest weekend, meteorologii anunța ca vremea continua sa se mențina mult mai calda decat in mod normal pentru luna aprilie. Vremea pe 12 aprilie 2018 va fi foarte calda. In schimb, joi si vineri ploile isi fac apariția in Romania. Prognoza meteo anunta temperaturi de 27 de grade, dar si precipitatii…

- Grupul KMG International (KMGI), fostul Grup Rompetrol, controlat de grupul kazah de stat KazMunayGas, a inregistrat anul trecut rezultate si operatiuni record, in linie cu evolutia pozitiva inceputa in 2012 – momentul cheie al finalizarii cu succes a programului de modernizare si crestere…

- REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminica, 18 martie 2018, va avea loc o noua extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îti va arata numerele câstigatoare la extragerea LOTO de duminica, 18 martie 2018.

- Nissan a anunțat la Geneva ca noua generație Leaf se bucura de mare succes in Europa, un exemplar fiind vandut la fiecare 12 minute. Japonezii susțin ca au primit peste 19.000 de comenzi pentru noul Nissan Leaf.

- In trimestrul IV 2017, costul orar al fortei de munca in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare a inregistrat o rata de crestere de 1,29% fata de trimestrul precedent si de 14,29% fata de acelasi trimestru din 2016, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- Dupa ce in urma cu numai doi ani lansa un SSD cu o capacitate de 15.36TB, Samsung isi doboara propriul record oferind un model de 30.72TB. Cu dimensiunea a doua hard disk-uri pentru laptop cu format 2.5” asezate unul deasupra celuilalt, Samsung PM1643 este realizat folosind chip-uri 3D vertical NAND,…