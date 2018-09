Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declanșat o investigație privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Hidroelectrica SA pe piața producerii si comercializarii de energie electrica din România.

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a avut joi o medie de 268 de lei pe MWh, nivel cu 46% mai mare decat in urma cu doua saptamani, in ziua de 2 august, tot o zi de joi, potrivit datelor publicate pe site-ul operatorului bursier. In ceea ce priveste perioada de varf…

- Pretul energiei electrice pe bursa din Romania a fost ieri cel mai mic dintre pietele cu care tara noastra este cuplata in regiune, fiind chiar si cu 25% mai redus in orele de varf de consum, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului pietei, OPCOM și preluate de Agerpres. Astfel, pretul pe piata…

- Incepand cu data de 1 iulie au intrat in vigoare prețurile avizate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru serviciul universal, aplicate de Furnizorii de Ultima Instanța (FUI) clienților finali din portofoliul propriu, autoritatea anunțand ca a aprobat scaderea. Astfel,…