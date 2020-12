” Astazi, 23 decembrie 2020, Steag GmbH si Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica au semnat un acord privind vanzarea actiunilor Steag in filialele romanesti Crucea Wind Farm si Steag Energie Romania catre Hidroelectrica, in urma unui proces extrem de competitiv care a implicat atat ofertanti locali, cat si internationali. Tranzactia se va finaliza in conformitate cu conditiile stipulate in acord”, a anuntat compania. Dezvoltat de Steag si comandat in 2014, Parcul Eolian Crucea are o capacitate instalata de 108 MW. ”Hidroelectrica se concentreaza pe diversificarea…