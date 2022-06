Hidroelectrica a semnat contractul pentru modernizarea Barajului deversor Gogoșu, de 41 milioane lei Hidroelectrica a semnat astazi, contractul pentru ”modernizarea instalațiilor electrice aferente echipamentelor hidromecanice și instalație de acționare hidraulica aferenta Barajului deversor Gogoșu”. Procedura de achiziție publica (licitație deschisa) a fost adjudecata de asocierea dintre DSD NOELL GmbH și Electromontaj SA, iar valoarea lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate se ridica la 41.558.345 lei. ucrarile presupun prestarea de servicii de proiectare, inlocuiriea instalațiilor de acționare hidromecanice, modernizarea echipamentelor electrice, implementarea de sisteme de automatizare și integrare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

