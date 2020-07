Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei lanseaza o serie de acuzații incredibile. Virgil Popescu acuza conducerea companiei Hidroelectrica de lipsa de interes pentru dezvoltarea business-ului, dar, și mai grav, de „blat” cu furnizorii pentru a ține ridicat prețul de vanzare al energiei catre consumatorii casnici! Sunt…

- Ministrul Economiei: ”Hidroelectrica poate livra direct catre populatie energie mult mai ieftina și ar face un business bun, dar nu face nimic pentru promovarea ofertei” Hidroelectrica poate livra direct catre populatie energie la un pret mult mai mic decat cel din prezent, ceea ce ar putea…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat ca este dezamagit de companiile de stat Romgaz si Hidroelectrica pentru ca nu intra pe piata de furnizare catre clientii casnici si a avertizat ca va lua masuri in cazul in care nu se va schimba nimic in politica lor…

- Ministrul Energiei: din iulie se ieftinesc gazele pentru consumatorii casnici. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca prețul gazelor va scadea din iulie, cand se va liberaliza total piața. Ministrul informeaza consumatorii ca iși pot schimba furnizorul in 21 de zile, chiar daca au semnat contracte…

- E promisiune oficiala. Ministerul Economiei va interveni punctual daca prețul gazelor nu scade pentru consumatorii din Romania. Pretul gazelor pentru consumatorii casnici ar trebui sa scada cu 10-15% de la 1 iulie, cand piata va fi complet liberalizata, in caz contrar Guvernul urmand sa utilizeze…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, crede ca dupa data de 15 mai, mediul privat trebuie sa se asigure ca oferta de maști sa fie cel puțin la nivelul cererii, ca sa nu existe speculații ale prețului in piața.”Sunt convins ca, atat din productia interna, cat si, daca…

- Mediul privat trebuie sa se asigure ca, dupa 15 mai, oferta de masti trebuie sa fie cel putin la nivelul cererii, pentru ca in piata sa nu existe speculatii ale pretului, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Sunt convins ca, atat din…