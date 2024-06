Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica a anunțat joi ca a inaugurat Microcentrala (MHC) Poiana Rusca din județul Caraș-Severin, marcand astfel finalizarea primului proiect de investiție realizat cu finanțare externa. Potrivit unui comunicat al companiei, investiția in cadrul MHC Poiana Rusca, in valoare de 5,79 milioane de…

- Premierul Marcel Ciolacu a efectuat o vizita in județul Caraș-Severin, unde și-a exprimat increderea ca grupul UMB va salva combinatul siderurgic Oțelu Roșu. Intr-o postare pe Facebook, premierul a subliniat importanța acestei investiții pentru comunitatea locala și economia naționala. “Nea Sorin, Mihai,…

- Vestul Romaniei s-a dezvoltat puternic dupa aderarea Romaniei la blocul comunitar european, grație fondurilor nerambursabile. Statistica arata ca patru județe din zona au atras pana acum peste 2 miliarde de euro, iar pana in 2029 este prognozata o absorbție de inca 2 miliarde de euro. O situație a Agenției…

- In judetul Neamt, lacul de acumulare de la Bicaz este locul ideal pentru amplasarea unor constructii lacustre, luciul de apa fiind cautat si de pescari. Numai ca, unii fac aceste lucruri in mod ilegal

- Hidroelectrica a platit integral sumele cerute, dupa care a contestat administrativ actele de impunere. Intrucat contestatiile i-au fost respinse, s-a adresat justitiei. Societatea a argumentat, prin cererea de chemare in judecata, ca modificarile succesive ale actelor normative cu privire la metodologia…

- BAILE HERCULANE – Sub titulatura „INVESTIM, NU CHELTUIM banii europeni”, cei de la ADR Vest dau ca exemplu pozitiv refacerea Podului de Piatra din Herculane! „Una dintre realizarile tehnice remarcabile ale secolului XIX, Podul de Piatra de la Herculane, și-a recapatat stralucirea, printr-un proiect…

- O noua alerta meteo. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologica, in contextul deversarii apei din Lacul de acumulare Dubasari, noteaza Noi.md. Potrivit SHS, in legatura cu marirea in continuare a deversarii apei din Lacul de acumulare Dubasari (r. Nistru) pina la 1000 m3/s,…