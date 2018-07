Hidroelectrica a distribuit dividende record!

Stiri pe aceeasi tema

- Atleta kenyana Beatrice Chepkoech a stabilit vineri un nou record mondial in proba de 3.000 m obstacole cu timpul de 8min44sec32/100, cu prilejul concursului de la Monte Carlo din cadrul Ligii de Diamant. Fostul record, de 8min52sec78/100, a fost reusit pe 27 august 2016 la Paris de Ruth…

- Comisia Europeana (CE) a somat totodata intreprinderea americana "sa puna capat practicilor sale ilegale in urmatoarele 90 de zile, altfel riscand penalizari de pana la 5- din cigra de afaceri medie zilnica mondiala a Alphabet", societatea-mama a Google.

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, in ultima saptamana, 63 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 kilometri la ora si o persoana care conducea sub influenta bauturilor alcoolice. Cea mai mare viteza inregistrata de radar a fost de 228 kilometri…

- Un vehicul rusesc de tip cargo a ajuns la Statia Spatiala Internationala (ISS) intr-un timp record - trei ore si 40 de minute -, spre deosebire de traiectoria clasica de doua zile pe orbita, si a depasit precedentul record in domeniu, care era de cinci ore si 39 de minute, au anuntat marti reprezentantii…

- Conform unui raport intocmit de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Romania a avut cea mai mare rata de crestere din lume a cheltuielilor militare in intervalul 2016-2017, se arata in datele unui.

- Hidroelectrica a obtinut un profit net de 1,36 miliarde de lei in 2017 - maxim istoric - si de 485 de milioane de lei in trimestrul I 2018, in conditiile in care pretul energiei a scazut, iar numarul de salariati si salariile...

- Hidroelectrica a obtinut un profit net de 1,36 miliarde de lei in 2017 - maxim istoric - si de 485 de milioane de lei in trimestrul I 2018, in conditiile in care pretul energiei a scazut, iar numarul de salariati si salariile au crescut, a declarat luni directorul general al companiei, Bogdan Badea.

- Fondul Proprietatea, administrat de firma americana Franklin Templeton, vrea ca tot profitul Hidroelectrica, inclusiv o parte a rezervelor, sa fie dat acționarilor ca dividende, cu riscul de a ramane fara bani de investiții. Administratorului FP ii este teama ca va pierde susținerea investitorilor și…