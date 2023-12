Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul judiciar Euro Insol anunța ca astazi s-a semnat Contractul Cadru de Vanzare a afacerii UCM Reșița S.A catre Hidroelectrica S.A.Procedura de vanzare cuprinde toate activele, know how-ul, contractele in derulare, brevetele și licențele necesare continuarii prestarii serviciilor de fabricare,…

- ”Competitia internationala la nivelul burselor de valori pentru atragerea de companii care sa se listeze s-a intensificat in acest an. Ofertele publice initiale (IPO) au fost mai putine atat ca numar cat si ca valoare pana acum in acest an la nivel global, iar apetitul actionarilor de a aduce companii…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost singura bursa din Europa cu un IPO semnificativ la nivel global: oferta de 2 miliarde dolari a Hidroelectrica a plasat BVB pe locul 4 in clasamentul global in functie de valoarea unei oferte inregistrate in primele 3 trimestre ale anului. La finalul primelor 9…

- REȘIȚA – Nu e o gluma și nici afacere ilegala, ci un proiect votat in recenta ședința de consiliu local. Proiectul se refera la gasirea unei locații unde sa fie depozitata masa vegetala rezultata din ingrijirea spațiilor verzi. Ulterior, se dorește valorificarea masei vegetale in doua moduri diferite!…

- Știați ca planta de canepa industriala este un excelent purificator al aerului de emisiile de carbon? Mai ales autoritațile ar putea sa rețina aceasta informație. Un hectar de canepa industriala (cannabis sativa) stocheaza intr-un an, circa 24 de tone de carbon. Laurențiu Petrinjel este un cultivator…

- Sectorul De Energie Verde – In Plin AvantAccelerarea țintelor de decarbonizare a sectorului energetic in Europa, a dus la o cerere crescuta in segmentul de construcție a unitaților de producere a energiei verzi, ceea ce face ca Romania sa aiba nevoie, pana la finalul deceniului, de 20,000…

- Primarul din Reșița, Ioan Popa, și-a cumparat un teren de 2.400 de metri patrați in Zanzibar, o insula din largul coastelor Africii, și vrea sa iși construiasca acolo „o casuța cu doua apartamente”. El spune ca se duce tocmai la capatul lumii pentru ca, la finalul mandatului, nu mai vrea sa vada pe…