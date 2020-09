Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica a castigat, la Curtea Europeana de Justitie (CJUE), procesul cu Autoritatea Nationala de Reglementare (ANRE), dupa ce reglementatorul a interzis producatorilor sa exporte energie electrica, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. "In data de 17 septembrie…

- Fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informații, Florian Coldea, a ajuns, marți, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), unde a fost citat ca martor in ultimul dosar deschis pe numele fostului procuror Mircea Negulescu. La intrarea in parchet, Coldea nu a raspuns intrebarilor…

- 671 de romani vindecați de COVID-19 au donat plasma pentru tratarea pacienților infectați, in primele 4 luni de la debutul colectarii de plasma convalescenta in Romania, arata datele Institutului Național de Hematologie Transfuzionala, prezentate de Ministerul Sanatații. Procesul de colectare a plasmei…

- Tot mai multe județe incep sa impuna obligativitatea purtarii maștii sanitare in spațiile publice deschise. In doar 3 zile, 7 județe au luat aceasta decizie. Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, propunerea Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) prin care comitetele județene de urgența,…

- ALDE cere Guvernului condus de Ludovic Orban sa dea persoanelor vulnerabile mastile de protectie promise, inainte de a lua in calcul introducerea obligativitatii purtarii mastilor de protectie in aer liber. Partidul condus de Calin Popescu Tariceanu le-a reamintit guvernantilor ca “au trecut aproape…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca s-ar putea impune obligativitatea maștii in aer liber, in spațiile in care este foarte aglomerat și a dat ca exemplu piețele. ”Am primit informații de la specialiști care arata ca exista și in aer liber spații unde se creeaza o mare aglomerație: in piețe, pe faleza…