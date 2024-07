Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica anunta, luni, ca a atribuit contractul pentru retehnologizarea Vidraru, investitie de peste 188 de milioane de euro, fara TVA. Lucrarile vor fi realizate de catre Asocierea formata din Electromontaj, Koncar – Engineering Co. Ltd. for Production and Services si Butan Grup. contractul a…

- Hidroelectrica a atribuit contractul pentru retehnologizarea Amenajarii Hidroenergetice Vidraru, una dintre cele mai importante și strategice investiții in infrastructura energetica din Romania. Contractul, estimat inițial la 188.716.632 euro fara TVA, a fost adjudecat de Asocierea formata din Electromontaj…

- Conform unor surse, Guvernul va adopta o ordonanța de urgența prin care va excepta tichetele de masa și bonusurile extra-salariale de la plafonul de 4.000 de lei. Guvernul Romaniei intenționeaza sa adopte o ordonanța de urgența pentru a excepta tichetele de masa și bonusurile extra-salariale de la plafonul…

- Ion Sterian, directorul general al Transgaz, compania cu capital majoritar de stat ce deține monopolul in transportul gazelor naturale din Romania, a raportat venituri nete de peste 1,9 milioane de lei pentru anul 2023. Acesta este unul dintre cei mai bine platiți manageri de companii de stat din țara,…

- Subsidirara ceha a grupului elvețian Alpiq, care a beneficiat de energie electrica ieftina de la Hidroelectrica prin contracte controversate, a obținut o victorie definitiva in instanța impotriva ANAF, care ii solicita plata a aproape 800 de milioane de lei sub forma de TVA și impozit pe profit suplimentare.…

- Hidrocentrala Vidraru e o pacoste pentru Hidroelectrica pentru ca se gasesc foarte greu companii sa o modernizeze. Hidroelectrica a primit doar o singura oferta pentru modernizarea hidrocentralei Vidraru, conform datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Oferta vine din partea unei asocieri…

- Hidroelectrica a platit o suma suplimentara de peste 62 milioane de lei ANAF dar susține ca aceasta a fost calculata greșit. Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a dat in judecata Agenția Naționala a Administrației Fiscale (ANAF) din cauza unei dispute legate de…

- Renera Energy Romania a anunțat astazi lansarea fazei de dezvoltare pentru cel mai mare proiect fotovoltaic plutitor din Romania. Renera Energy urmeaza sa dezvolte o centrala electrica cu o capacitate estimata de 50 de megawați (MW), pe 37 de hectare de apa in județul Braila, ca o parte a contribuției…