Stiri pe aceeasi tema

- Intarzieri la plata medicilor de familie. CNAS anunța ca blocajul a fost soluționat. Plațile vor fi facute „cat mai rapid posibil” Medicii de familie care au contracte cu Casa de Asigurari de Sanatate iși vor primi in curand banii pentru activitațile desfașurate in luna august, deși termenul limita…

- Calin Donca a cunoscut succesul in afaceri cu ajutorul firmei Energia Gaz & Power SRL in care sunt coacționari Europe Energy din Italia și New Energie din Elveția. Calin Donca a ajuns ca conduca firma cu ajutorul omului de afaceri Bulatovic Svetoslav care are la randul lui relații cu ETF Elveția și…

- Cristian Lia, Director Dezvoltare Carduri ING Bank Romania, a prezentat la ecomTEAM 2023 viziunea unui mare jucator din piața asupra zonei de plați. Plata cu cardul arata bine, a afirmat Cristian Lia la ecomTEAM 2023. El spune ca sunt indicatori precum numarul mediu de tranzacții online facute…

- Clientii companiei Hidroelectrica au inceput sa primeasca facturile de regularizare. Documentele cu sold negativ nu au cod de bare. Furnizorul de energie trimite facturile de regularizare pentru certificatele verzi, aferente anului 2022. Facturile cu total negativ, fara cod de bare ”Hidroelectrica a…

- Clienții unui local au devenit rapid populari pe internet dupa ce au distribuit mesajul provocator de pe nota de plata pe care au primit-o la restaurant, in urma solicitarii lor de a adauga gheața in vin.

- Pana la 16 iulie 2023, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a primit nu mai puțin de 129.395 cereri de plata din partea potențialilor creditori de asigurare ai societații Euroins S.A., din care au fost inregistrate 97.402 cereri, 58.582 de cereri de plata și 38.820 cereri de restituire prima. Intr-un…

- PayPoint Romania anunța incheierea unui nou acord de colaborare cu Easy Asset Management, companie ce activeaza sub brandul iCredit, prin care le ofera clienților o noua metoda simpla și la indemana pentru plata ratelor lunare. Astfel, cei peste 80.000 de clienți iCredit pot achita de acum ratele pentru…

- Cererile de plata care vizeaza rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 aprilie - 30 iunie 2023 (trimestrul II al anului 2023), se depun pana la data de 31 iulie 2023, inclusiv, anunta Agentia de Plati si Interventie…