- Astazi, 2 februarie, Hidroelectrica a desfașurat o acțiune de ecologizare a lacului Subcetate din județul Hunedoara. La acest demers au participat, pe baza de voluntariat, 55 de persoane, angajați ai Sucursalei Hidroelectrica Hațeg, inclusiv salariați din exploatare aflați in turele libere. Acțiunea…

- Adunarea Generala a Acționarilor Hidroelectrica a aprobat luni tranzacția de cumparare a 100% din acțiuni, respectiv parți sociale, deținute de Steag GmbH și Steag 2 Beteiligungs GmbH în societațile Crucea Wind Farm SA și Steag Energie Romania SRL (perimetrul proiectului Arizona). Dezvoltat de…

- Compania de stat Hidroelectrica, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a anuntat luni ca scade tariful pentru energia activa livrata consumatorilor casnici incepand cu 1 ianuarie 2021, iar pretul se va reduce de la 0,255 de lei/kWh, la 0,245 lei/kWh in primul semestru al anului viitor.…

- ”Hidroelectrica are o noua oferta de energie pentru consumatorii casnici, valabila de la 1 ianuarie 2021. Societatea propune conditii mai avantajoase pentru furnizarea de energie electrica, traduse printr-o scadere a preturilor, odata cu liberalizarea pietei de energie. Astfel, pentru energia activa…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator roman de energie electrica, scade cu un ban pretul electricitații pentru consumatorii casnici, de la 1 ianuarie Hidroelectrica vine cu o oferta noua pentru consumatorii casnici si scade pretul energiei active cu un ban, de la 0,255 lei pe kWh la 0,245 lei pe kWh…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, drapelul național a fost arborat pe unul dintre cele mai inalte varfuri montane din țara, Varful Parangul Mare, cu altitudinea de 2.519 metri. Acțiunea este una de tradiție, inceputa in anul 2012, cand jandarmii montani hunedoreni au arborat tricolorul…

- Filmul "5 Minute", in regia lui Dan Chisu, va fi lansat oficial in Romania pe 20 noiembrie, urmand sa fie proiectat in sase cinematografe din tara, informeaza un comunicat de presa transmis, marti, AGERPRES. Pelicula, inspirata din fapte reale, va putea fi vazuta la Cinema Luceafarul…