- Astazi, m-am intalnit, la Consiliul Județean Valcea, cu Ovidiu Spatari, director in cadrul Hidroelectrica SA – Sucursala Sebeș, pentru a discuta despre pașii necesari obținerii avizelor pentru continuarea unui proiect inceput inainte de `89 și sistat in lipsa finanțarii, a anunțat președintele Consiliului…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite pentru proiectul dezvoltat de catre Primaria Orasului Murfatlar. Este vorba de proiectul "REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL MURFATLAR, JUDETUL CONSTANTA ORGANIZARE DE…

- Proiectul de cicloturism, in care Consiliul Județean Suceava este lider in asociere cu consiliile județene Bistrița-Nasaud și Mureș, a obținut cel mai mare punctaj la evaluare, iar vineri a fost aprobata finanțarea, de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a anunțat ...

- “In luna ianuarie 2023 se va face recepția in urma finalizarii lucrarilor la Clinica de Radioterapie și Imagistica, o cladire noua, construita in curtea Maternitații. Investitorul și constructorul ne-au dat asigurari ca lucrarile sunt in grafic, astfel incat aceasta unitate medicala, una de maxima necesitate,…

- Curtea de Apel Constanta a pronuntat azi, 21 decembrie 2022, o decizie definitiva in dosarul in care Niculae Stan, primarul din localitatea Pecineaga, judetul Constanta, si Radu Birea, afacerist din Draganesti ndash; Olt, au fost deferiti justitiei de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel…

- Cadrul legal aferent bancii centrale va fi modificat. Deputații au aprobat, cu 53 de voturi, in prima lectura modificari la Legea cu privire la Banca Naționala a Moldovei și la Legea cu privire la lichidarea bancilor. Proiectul a fost elaborat, ținind cont de angajamentele asumate de Republica Moldova…

- Consiliul Judetean Dolj a votat joi, in timpul unei sedinte extraordinare, proiectul prin care va acorda companiei aeriene Wizz Air un ajutor de minimis in valoare de 120.000 de euro. Aceasta suma va fi defalcata pe doi ani. Aceasta suma va fi defalcata pe doi ani. Astfel, in anul 2022, vor merge catre…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul dezvoltat de catre Primaria comunei Albesti, judetul Constanta.Astfel, Mediul a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul:…