Hidroconstrucția și-a schimbat administratorul special, acum este Concilium Consulting Hidroconstrucția, compania inființata in 1950 pentru a construi proiectul hidroenergetic de la Bicaz, a intrat in insolvența la inceputul anului trecut. Compania care avea datorii de peste 500 milioane lei a fost administrata de atunci de consorțiul format din R&I Group, RTX&Partners și Mușat Asociații Restructuring Insolvency. Compania care se ocupa de lucrari energetice de importanța naționala a fost preluata spre finalul anului trecut de Electromontaj , dupa o tranzacție aprobata de Consiliul Concurenței in luna noiembrie. Dupa preluarea mai multor participații deținute de acționari minoritari,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

