- Șase incidente de infestare a apei din municipiul Campina cu bacteria Clostridium au fost raportate in perioada 2018-2020, insa populatia nu a fost anuntata. “Actuala conducere a societatii Hidro Prahova SA, care a preluat managementul companiei incepand din 7 iunie 2021, a dispus un control intern…

- In urma informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica Prahova, Prefectura județului face o serie de precizari legate de situația din municipiul Campina dupa depistarea bacteriei Clostridium intr-un segment al rețelei de distribuție a apei potabile. Prefectura și DSP susțin ca la Ambulanța…

- Societatea comerciala Hidro Prahova, furnizorul de apa care a anuntat ca locuitorii orasului Campina nu trebuie sa consume apa distribuita in sistem centralizat, precizeaza ca niciun caz de imbolnavire nu a fost semnalat in randul locuitorilor orasului si ca apa este infestata doar in unele zone.…

- Cu privire la introducerea masurilor restrictive privind consumul de apa in municipiul Campina, societatea HIDRO PRAHOVA face urmatoarele precizari: Directia de Sanatate Publica Prahova a sesizat telefonic societatea HIDRO PRAHOVA SA, in data de 13.08.2021, cu privire la faptul ca apa distribuita in…

- Primarul Alin Moldoveanu a facut un anunț pe rețelele social media, catre campineni, prin care le explica faptul ca apa de la rețeaua de distribuție municipala este infestata cu bacteria Clostridum. Va prezentam integral anunțul: ”Problema care a aparut in aceasta seara in municipiul Campina este…

- Comitetul local pentru situatii de urgenta din Campina a anunțat mai multe masuri dupa ce societatea Hidro Prahova a stabilit ca apa din localitate nu este potabila. Analizele efectuate de DSP Prahova au evidențiat ca apa este infestata cu bacteria Clostridium, punand in pericol populația.

- „Problema care a aparut in aceasta seara in municipiul Campina este fara precedent. Dupa anuntul societatii Hidro Prahova legat de faptul ca apa din localitate nu este potabila, am convocat Comitetul local pentru situatii de urgenta, astfel incat sa luam deciziile care se impun intr-o situatie pe care…

- Ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența s-a incheiat in urma cu puțin timp. Va reamintim ca a fost o ședința convocata de primarul Alin Moldoveanu dupa anunțul HidroPrahova cu privire la faptul ca apa din municipiu nu este potabila, anunț care a avut la baza rezultatele unor analize efectuate…