- Potrivit datelor provizorii transmise de Institutul Național de Statistica (INS), in urma ultimului Recensamant, care s-a desfașurat anul acesta, reiese ca populația Romaniei a scazut, numarand 19.053.815 locuitori.

- Piața neagra a țigaretelor a scazut in anul 2022, media anuala ajungand pana la 7,1% din totalul consumului, fiind cel mai mic nivel inregistrat in ultimii 15 ani, conform studiului Novel Research. In primele 11 luni ale anului 2022, politistii de frontiera – independent sau in colaborare cu inspectorii…

- Dinozaurii au fost doboriti in floarea existentei lor si nu se aflau in declin la momentul la care a lovit asteroidul care le-a provocat extinctia, conform unui nou studiu. Importanta descoperire ofera cea mai solida dovada obtinuta pina in prezent conform careia dinozaurii au dominat lumea pina cind…

- Un nou studiu publicat in revista științifica Biosenzori și bioelectronica a dezvaluit ca un popular supliment anti-imbatranire ar putea avea riscuri asociate cancerului, relateaza BGR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Aproape trei sferturi dintre romani (71,5%) folosesc anvelopele de iarna si de vara pentru autoturismul personal, in timp ce mai putin de o treime (28,5%) utilizeaza anvelopele de tip all season, releva un studiu de piata, dat publicitatii marti. In acest context, mai mult de jumatate dintre romani…

- Procesul de digitalizare al Romaniei face un pas inainte și doi inapoi. De cele mai multe ori, soluțiile gasite de decidenți le pun bețe in roate romanilor care ajung sa se lase pagubași in cele din urma. Așa s-a intamplat și in cazul donatorilor de sange dupa ce tichetele de masa tiparite au fost inlocuite…

- Albania, care este țara candidata la aderarea la Uniunea Europeana din 2014, este gata sa impartașeasca experiența sa in acest proces cu Moldova, care a primit acest statut in 2022. Despre acest lucru, intr-un interviu pentru Noi.md, a declarat Ambasadoarea Albaniei in Republica Moldova cu reședința…