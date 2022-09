Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a intors, joi, in Parlament legea privind protectia avertizorilor in interes public. In cererea de reexaminare, președintele precizeaza ca Romania are obligația stricta de transpunere corespunzatoare a Directivei privind protecția avertizorilor, in caz contrar riscand proceduri…

- Ieri, Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, cu unanimitate, sesizarea USR in legatura cu Legea privind protectia avertizorilor in interes public, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. USR a sesizat CCR cu privire la aceasta lege pe motiv ca „forma impusa de coalitia PSD-PNL-UDMR slabeste…

- Curtea Constitutionala a respins miercuri, cu unanimitate, sesizarea USR in legatura cu Legea privind protectia avertizorilor in interes public. Potrivit CCR, sesizarea a fost respinsa ca fiind neintemeiata. „In ședința din 13 iulie 2022, Curtea Constituționala, in cadrul controlului de constituționalitate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, cu unanimitate, sesizarea USR in legatura cu Legea privind protectia avertizorilor in interes public.USR a sesizat CCR cu privire la aceasta lege pe motiv ca „forma impusa de coalitia PSD-PNL-UDMR slabeste considerabil protectia persoanelor ce vor…

- CCR va judeca pe 13 iulie, in loc de 21 septembrie, cum era termenul inițial, sesizarea privind legea avertizorului de integritate, pe care a cerut-o modificata și șefa EPPO, Laura Codruța Kovesi. Procurorul-sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, a anuntat ca ia in calcul posibilitatea…

- Klaus Iohannis sustine ca este la curent cu proiectul de lege privind avertizorii de integritate, mentionand ca va uza de instrumentele de care dispune cand legea isi va parcurge traseul. Presedintele Romaniei a declarat, referindu-se la criticile aduse proiectului, ca doreste transpunerea directivei…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 21 septembrie sesizarea USR in legatura cu Legea privind protectia avertizorilor in interes public, au precizat, luni, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.USR a anuntat, luni, ca a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la legea avertizorilor de…

- Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, avertizeaza ca felul in care a fost transpusa in Romania directiva europeana privind avertizorul de integritate ar putea descuraja posibilii avertizori, ceea ce ar afecta nivelul de detectare a fraudei din UE. Kovesi ia in calcul sesizarea Comisiei…