Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia militanta siita Hezbollah anunta ca a lansat rachete si obuze din Liban spre nordul Israelului, duminica dimineața, pentru a ajuta ofensivei lansata sambata de Hamas impotriva Israelului, relateaza France Presse. Armata Israeliana și-a anunțat contraatacul, duminica dimineața. Un purtator…

- Organizatia militanta siita Hezbollah a anuntat ca a tras rachete si obuze din Liban spre nordul Israelului, in ziua urmatoare ofensivei la scara larga lansate de Hamas impotriva Israelului din Fasia Gaza, informeaza duminica DPA si France Presse. „In drumul spre eliberarea a ceea ce a ramas din pamantul…

- Hezbollahul pro-iranian din Liban, care dispune de un puternic brat armat, a felicitat sambata miscarea islamista Hamas pentru "operatiunea sa eroica la scara mare", dupa declansarea unei ofensive militare impotriva Israelului, informeaza AFP, noteaza Agerpres. Bratul armat al Hamas a anuntat sambata…

- Asta poate fi alianta care, cu siguranta, ar inspaimanta o lume intreaga. Hezbollahul felicita Hamas dupa ce a declansat Iadul in Israel. Bratul armat al Hamas a anuntat sambata ca a declansat operatiunea „Potopul Al-Aqsa” impotriva Israelului si ca a lansat peste 5.000 de rachete dinspre Fasia Gaza.…

- Israel a decretat stare de razboi drept raspuns la valul de rachete trase din Gaza. Premierul Beniamin Netanyahu a facut anunțul oficial. Mișcarea palestiniana Hamas a revendicat atacul asupra Israelului de sambata dimineața. Brațul armat al Hamas a anunțat ca operațiunea este in desfașurare. RASPUNSUL…

- Palestinienii din Fasia Gaza au lansat in aceasta dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Gruparea palestiniana Hamas a revendicat atacul. UPDATE. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise de la inceputul atacului…

- Un ‘numar nedeterminat de teroristi’ s-a infiltrat pe teritoriul israelian dinspre Fasia Gaza, a anuntat sambata dimineata armata israeliana, informeaza AFP. ‘Locuitorilor din zonele ce se invecineaza cu Fasia Gaza li s-a cerut sa ramana in locuintele lor’, a adaugat armata. Zeci de rachete au fost…