Hesburger, cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapida din Finlanda și țarile Baltice, a anunțat extindere pe piața din Romania, și dezvoltatorii companiei lucreaza, deja, la amenajarea unui fast-food, in Aeroportul Otopeni, in zona porților de imbarcare 23 – 40, au anunțat reprezentanții companiei. Compania a deschis primul restaurant la Ramnicu Valcea, in […]