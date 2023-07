Stiri pe aceeasi tema

- Președintele israelian Isaac Herzog le-a spus parlamentarilor americani ca „dezbaterea importanta” cu privire la revizuirea judiciara din țara sa este „dureroasa și profund deranjanta”, dar a adaugat ca este increzator in democrația israeliana, conform Reuters. El a facut aceste observații intr-un discurs…

- Presedintele israelian Isaac Herzog a aparat cu fermitate miercuri in fata Congresului SUA democratia in tara sa, in pofida controversei in jurul unei reforme judiciare, avertizandu-i pe cei care critica Israelul despre riscul de a cadea in antisemitism, potrivit France Presse."Nu sunt insensibil…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas a vizitat orașul Jenin, din Cisiordania, miercuri (12 iulie), pe fondul creșterii furiei, din cauza violenței in Cisiordania, potrivit Reuters. Președintele palestinian Mahmoud Abbas a vizitat orașul Jenin din Cisiordania pentru a incerca sa calmeze tensiunile…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,9 a lovit duminica regiunea Neiafu, din Tonga, a anunțat Institutul Geologic al Statelor Unite, citat de Reuters. CITESTE SI VIDEO Una dintre țarile cele mai vizitate din lume a comis-o: A bagat intr-un videoclip destinat promovarii turismului imagini din alte tari…

- Președintele francez, care pana acum a exclus declararea starii de urgența, se va intoarce mai repede decat era programul de la un summit european de la Bruxelles pentru a se intalni cu cabinetul sau intr-o ședința de urgența programata pentru ora ora 14.00, relateaza Reuters.Violențele au pornit dupa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis parlamentului de la Kiev un proiect de lege care prevede sanctiuni impotriva Iranului pentru o perioada de 50 de ani.Masura vine ca represalii fata de sprijinul militar pe care Teheranul il ofera Moscovei in razboiul din Ucraina, in special prin…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri ca a avut o convorbire telefonica „lunga si semnificativa” cu liderul chinez Xi Jinping. Convorbirea a fost confirmata si de Beijing. „China a fost intotdeauna de partea pacii” , i-a transmis miercuri Xi Jinping omologului sau ucrainean Volodimir…