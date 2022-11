Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele luni, combatanții de pe frontul din Ucraina s-ar putea confrunta cu temperaturi de pana la minus 30 de grade Celsius, cu defecțiuni ale echipamentelor și cu blocarea liniilor de aprovizionare, scrie Financial Times . Vremea va reprezenta un factor critic in razboiul din Ucraina, intrat…

- Autoritațile proruse din regiunea Herson anexata de Rusia din sudul Ucrainei le-au cerut sambata civililor sa paraseasca „imediat” capitala regiunii, orasul Herson, in fata avansului fortelor Kievului, relateaza AFP. „Toti locuitorii civili din Herson trebuie sa paraseasca imediat orasul”, a scris pe…

- Israelul exclude in continuare orice livrari de arme catre Ucraina, in ciuda atacurilor rusesti cu drone de lupta presupuse a fi de conceptie iraniana, relateaza DPA. „Vreau sa spun clar ca nu vindem arme Ucrainei”, a declarat marti seara ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, pentru postul de…

- Aceștia trec la evacuarea populației civile, pentru a elibera teatrul operațiunilor In orașul Herson, pe frontul din sudul Ucrainei, relateaza corespondenți ai presei straine, trupele ruse se confrunta cu o situație deosebit de ”incordata” in fața contraofensivei forțelor Kievului. Trupele ruse, spun…

- Rusia cauta sa se razbune pentru distrugerea podului de peste Stramtoarea Kerci, cel care asigura legatura terestra cu Crimeea. In planul de razbunare, rușii au inceput sa atace masiv infrastructura critica a Ucrainei și incearca sa intrerupa alimentarea cu energie electrica. Fii la curent…

- O cupola antidrone va proteja capitala Ucrainei, dupa o discuție ce avut loc pe 7 octombrie in capitala Ucrainei. Proiectul comun ucrainean-canadian a fost prioritizat de recentele atacuri cu drone kamikaze asupra Bisericii Albe din Kiev, scrie Ziare.com. Se știe ca ”domul” va consta dintr-o rețea de…

- O harta folosita de Ministerul rus al Apararii, marti, intr-o conferinta de presa a confirmat pierderi semnificative ale Rusiei in regiunea Herson din Ucraina, in comparatie cu o harta a aceleiasi regiuni folosita in timpul conferintei de luni, relateaza CNN. Harta confirma anunturile oficialilor ucraineni…

- Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ”lupte feroce”, in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi…