- Oficialul de la Kiev, care intenționeaza sa inființeze un tribunal internațional special, cere despagubiri de razboi prin confiscarea activelor rusești, relateaza G4Media.ro.„Nu cred ca problema reluarii oricaror negocieri este posibila”, a declarat Kostin, pentru BBC.Intrebat despre problemele pe care…

- Ucraina susține ca poziția sa cu privire la negocierile cu Rusia nu s-a schimbat și ca aliații sai nu i-au cerut sa negocieze, dupa ce Washington Post și CNN au scris ca principalul sau aliat și susținator, SUA, au cerut Kievului sa semnaleze ca este deschisa negocierilor, pe fondul ingrijorarii aliaților…

- Ucraina a cerut vineri o misiune internationala de observare la barajul de la Kahovka, dupa ce a acuzat Rusia ca a minat acest obiectiv din regiunea ocupata Herson din sud, informeaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pe 30 septembrie, Vladimir Putin a semnat un decret privind „anexarea la Rusia” a autoproclamatelor DNR și LNR, precum și a regiunilor Herson și Zaporojie. Președintele rus a purtat un lung discurs, iar seara a avut loc un concert „festiv” in Piața Roșie. Ca raspuns la anexarea noilor teritorii, Volodimir…

- Rusia a terminat de organizat așa-zisele „referendumuri” in teritoriile ocupate ale Ucrainei, deschizand calea pentru anexarea unui teritoriu ucrainean suveran. Chiar daca regimul de la Kremlin a amenințat ca va anexa aceste teritorii, deoarece Moscova incearca sa șantajeze Ucraina pentru a opri contraofensiva…

- Cel puțin cinci oficiali instalați de Rusia in teritoriile ocupate din Ucraina au fost uciși vineri in decurs de cateva ore, la sute de kilometri distanța unii de ceilalți, in Luhansk, Herson și Berdiansk, relateaza „The Guardian”.

- Ucrainenii au luat in considerare inițial o contraofensiva mai larga, dar la recomandarea Statelor Unite și-au restrans operațiunea in ceea ce privește geografia și scara. In timpul pregatirii contraofensivei ucrainene in curs, SUA au indemnat Kievul sa limiteze operațiunea atat in ​​ceea ce privește…