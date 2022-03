Stiri pe aceeasi tema

- Herson, un oraș important din sudul Ucrainei, a fost atacat, marți dimineața, potrivit Serviciului de Stat pentru Comunicații Speciale. Pe tot parcursul nopții s-au dat batalii grele. In acest moment, orașul este inconjurat de trupele rusești. „Orașul este de facto inconjurat, sunt mulți soldați ruși…

- Armata rusa planuia sa cucereasca orasele cheie ale Ucrainei - Kiev, Harkov si Herson - intr-o "operatiune speciala" de doua zile, dar blitzkrieg-ul lui Vladimir Putin a esuat lamentabil, pentru ca in cinci zile armata ucraineana a respins toate atacurile inamice asupra acestor orase, relateaza agentia…

- Armata ucraineana publica tot mai multe imagini cu pagubele pe care le produce inamicilor ruși care au invadat ara in ultimele zile. Ultimul prezinta atacul unei drone asupra unui convoi militar și a fost difuzat pe contul de Facebook al comandantului Forțelor Armate.Comandantul șef al Forțelor Armate…

- Mai multe explozii s-au produs sambata dimineata in diverse zone ale capitalei ucrainene Kiev, dupa lupte grele in suburbiil, pe masura ce fortele rusesti se apropie de oras,conform CNN. Armata ucraineana anunta ca a respins un atac pe o strada a capitalei. UPDATE (7:53) Raiduri aeriene au fost raportate…

- Armata ucraineana anunta joi ca a ucis aproxmativ 50 de ”ocupanti rusi” in regiunea Lugansk (est), dupa ce Rusia a lansat un atac in Ucraina, relateaza AFP. ”Aproape 50 de ocupanti rusi au fost lichidati in apropiere de localitatea Sciastia”, in estul Ucrainei, anunta intr-un comunicat Statul Major…

- Șefii Republicii Populare Donețk, Denis Pușilin și ai Republicii Populare Lugansk, Leonid Pasechnik, au facut apel la președintele rus Vladimir Putin cu o cerere de ajutor la respingerea „agresiunii” din partea Forțelor Armate ale Ucrainei, pentru a evita victimele civile și a preveni o catastrofa…

- Vladimir Putin a anunțat in aceasta seara recunoașterea republicilor separatiste din estul Ucrainei iat imediat trupele ruse și-au facut apariția in Domețk și Lugansk. Odata cu decretele semnate de Vladimir Putin șefii celor doua republici au ratficat un tratat de ajutorare militara. Fii la…

- Mass-media rusa pro-guvernamentala publica informații potrivit carora case care au fost lovite de obuze venite dinspre trupele ucrainene. Doua obuze ar fi lovit doua case nerezidențiale din fermele Patronovka și Manotsky din regiunea Rostov, langa granița cu Ucraina. Nu au fost victime. Fii…