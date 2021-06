Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale a anuntat miercuri, 23 iunie, ca a confiscat o cantitate record de heroina - peste 230 kilograme, ce urmau sa ajunga in Uniunea Europeana. Cinci indivizi, doi cetateni turci si trei moldoveni, au fost retinuti si arestati pentru…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a organizat, astazi, 23 iunie, o conferința de presa privind investigarea contrabandei cu peste 235 kg de heroina, cu implicarea cetațenilor Turciei și Moldovei. Gruparea fiind demascata ca urmare a unei operațiuni transfrontaliere…

- Poliția Republicii Moldova anunța despre o captura record de heroina pe teritoriul Republicii Moldova. O grupare criminala internaționala a fost demascata in urma unei operațiuni transfrontaliere, efectuata de INI, PCCOCS și Serviciul Vamal, transmite noi.md cu referire la Știri.md. Totodata și Procuratura…

- CHIȘINAU, 19 iun - Sputnik. Poliția Republicii Moldova anunța ca a fost depistata o captura record de heroina pe teritoriul țarii noastre. Astfel, o grupare criminala internaționala a fost demascata ca urmare a unei operațiuni transfrontaliere. © CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer…

- BUCUREȘTI, 15 mai – Sputnik, Marius Holdean. Cristian Rizea, fostul deputat de Romania condamnat la 4 ani și 8 luni de inchisoare pentru trafic de influența și spalare de bani, vrea acum sa devina deputat in Republica Moldova. Rizea vrea sa se inscrie in cursa pentru alegerile parlamentare…

- Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), ofițerii Inspectoratului Național de Investigații de comun cu ofițerii de urmarire penala de la Direcția Generala Urmarire Penala ai IGP al MAI, au mai reținut un complice in cazul rapirii fostului judecator…

- Procurorii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) si ofiterii Inspectoratului National de Investigatii au mai retinut un complice in cazul rapirii din centrul Chisinaului a fostului judecator din Ucraina, Mikola Ceaus.

- La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cinci membri ai unui grup criminal organizat au fost plasați in arest preventiv pentru termene intre 20 și 30 de zile, pentru trafic ilicit de anabolizante in statele CSI. Sub conducerea procurorilor,…