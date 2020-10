Antrenorul echipei AFC Hermannstadt, Ruben Albes, a prefatat partida de sambata, cu Universitatea Craiova. Spaniolul a declarat ca formatia sibiana trebuie sa schimbe imaginea lasata in meciul cu FCSB, pierdut cu 0-5. El este convins insa ca elevii sai vor avea o partida foarte grea cu Stiinta, pe care o caracterizeaza drept „o echipa grozava“. „Trebuie sa ne schimbam imaginea lasata in meciul cu FCSB. Sa imbunatatim lucrurile pe care nu le-am facut bine. Cred ca echipa are un spirit puternic. Este clar ca sunt zile in care nu poti arata nivelul real pe care il ai. In fotbal apar astfel de zile…