Hermannstadt încă speră să-și ia punctele înapoi » Cum se apără sibienii la TAS Cei de la Hermannstadt au in continuare incredere ca TAS le va inapoia cele noua puncte de care i-a deposedat Comisia de Licențiere a FRF. Ei se apara susținand ca n-au incalcat regulile, doar au fost incurcați de procedurile din tribunal. Hermannstadt lupta pentru play-off și s-a trezit amenințat cu retrogradarea dupa ce a fost depunctat. Clubul din Sibiu a pierdut noua puncte dupa ce Comisia de Licențiere din Federație a constatat existența unor datorii. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a reușit o victorie importanta in deplasarea de la Sibiu, 1-0 cu Hermannstadt, in etapa a 22-a a SuperLigii. Gazdele puteau marca de la mare distanța, dar mingea a lovit bara transversala.

- Primul „11” de la FCSB este fixat, in principiu, atat pentru etapa inaugurala din 2023, de la Sibiu, cat și pentru ediția de primavara Hermannstadt - FCSB, in etapa #22 din Superliga, se joaca pe 22 ianuarie, de la ora 20:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- Hermannstadt a fost revelația primei parți a sezonului din Liga 1 și a incheiat en-fanfare anul 2022, cu victorii in fața primelor doua clasate, Farul (4-0) și CFR Cluj (1-0). Hermannstadt, depunctata! Sibienii au pierdut 9 puncte ”dintr-un foc” Gruparea sibiana a incheiat anul cu 33 de puncte, pe locul…

- Cu o „zestre” de 45 de puncte, FCV Farul termina anul 2022 pe primul loc in clasamentul Superligii. Echipa constanteana, care a avut un parcurs foarte bun in acest sezon (13 victorii, sase remize si doar doua infrangeri, in deplasarile de la Craiova si Sibiu), a beneficiat, pe ultimii metri, si de „bomba”…

- Hermannstadt joaca acasa cu Farul, de la ora 19:00, in etapa #20 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! Hermannstadt - Farul, live de la ora 19:00 Click AICI pentru statistici! Hermannstadt - Farul,…

- Aflata in criza financiara, Dinamo a reușit sa recupereze 10.000 de euro, adica 49.385 lei, de la o alta echipa in suferința, care se zbate in insolvența. Administratorul judiciar al gruparii Hermannstadt a anunțat instanța ca suma, reprezentand transferul portarului bulgar Plamen Iliev, a fost platita…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, marti, pe site-ul sau oficial, omologarea noului Stadion Municipal din Sibiu pe care isi va disputa meciurile de pe teren propriu formatia FC Hermannstadt. Noua arena recent finalizata are o capacitate de 13.013 de locuri, dintre care 250 in sectorul VIP.…

- Meciul dintre CSC Șelimbar și Dinamo, din penultima runda a sezonului regular al ligii secunde, programat in luna martie a anului viitor, s-ar putea juca pe noul stadion din Sibiu. Arena modernizata a orașului Sibiu urmeaza sa fie inaugurata pe 10 decembrie, cu meciul dintre FC Hermannstadt și Farul…