Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul Alexandru Ionița, 25 de ani, va fi surpriza Astrei pentru penultima etapa a sezonului regulat, in meciul cu Hermannstadt. Va juca in locul lui Constantin Budescu, care e accidentat. Alex Ionița II, 25 de ani, completeaza echipa giurgiuveana luni. „Sitarii" și-au facut planurile, au nevoie…

- Alex Ionița II revine pe teren, a rezolvat actele cu giurgiuvenii aseara, dupa ce Andone il daduse disparut. Fotbalistul impresioneaza, momentan, in ședințele foto. Alexandru Ionița II a fost dat disparut de Bogdan Andone dupa doar un singur antrenament cu Astra! Dar enigma pe care a avut-o tehnicianul…

- La antrenamentul de luni, in tricoul Astrei si-a facut aparitia si Alexandru Ionita, mijlocasul nascut in 1994, care are 112 meciuri 22 de goluri si 12 pase de gol la formatia giurgiuveana.International de seniori, tineret si juniori, Ionita are acordul pentru a se antrena sub comanda lui…

- Ioan Niculae (65 de ani), patronul Astrei Giurgiu, a declarat la finalul infrangerii cu Dinamo, scor 0-2, ca Alexandru Ionița (25 de ani, extrema dreapta) se va alatura echipei antrenate de Bogdan Andone in zilele urmatoare. „Alex Ionița a venit la noi”, a fost raspunsul scurt oferit de Niculae intrebarii…

- Gigi Becali incearca sa-l scoata pe Denis Alibec (29 de ani) din forma excelenta: „Nu se antreneaza, n-are cum sa joace fotbal așa!”. Atacantul Astrei are mai multe goluri decat au inscris impreuna Man și Florin Tanase! Inaintea duelului cu campioana CFR, Becali și-a mai ales o ținta dintre contracandidate:…

- Astra s-a intregit dupa venirile lui Takayuki Seto și Gabi Tamaș. Al doilea este totodata și liderul vestiarului și cel din teren al echipei conduse de Bogdan Andone. A uimit cu o condiție fizica impecabila! Ca Gabi Tamaș are nevoie de un tratament special nu mai e o surpriza. Nici ca a venit direct…

- Finalul antrenamentului de aseara al Astrei a fost unul plin de evenimente. Cei mai importanți jucatori pe care Bogdan Andone ii are la dispoziție s-au intrecut in execuții de clasa, iar portarul Alexandru Silveanu, 16 ani, a facut cu greu fața asediului. Plonjoane in zadar Tanarul goalkeeper nu știa…

- Ioan Niculae (65 de ani), patronul Astrei Giurgiu, viseaza din nou la titlu dupa ce echipa sa a bifat, contra Craiovei, 1-0, cea de-a opta victorie consecutiva in Liga 1. Astra a ajuns pe primul loc in Liga 1, peste CFR Cluj. Vezi AICI CLASAMENTUL ACTUALIZAT Imediat dupa finalul meciului cu CS Universitatea…