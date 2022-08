Hermannstadt are planuri mari la duelul cu FCSB: „Ne dorim puncte”

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Maldarașanu (47 de ani), a acceptat sa vorbeasca pentru GSP.RO despre plecarea președintelui Dani Coman și despre criza financiara de la club: „Nu ne-am luat salariile pe mai, pe iunie și nici primele restante”. A fost cutremur, azi, la Hermannstadt. ...

- FC Argeș și FCU Craiova se dueleaza vineri, de la ora 21:30, in prima partida a etapei #5 din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport. FC Argeș și FCU Craiova cauta sa-și refaca moralul dupa infrangerile suferite runda…

- Liga Profesionista de Fotbal a prezentat marți componența celui mai bun unsprezece al etapei a 4-a a Superligii Romaniei la fotbal. Marius Maldarașanu, antrenorul echipei surpriza la inceput de sezon, Hermannstadt, a fost desemnat tehnicianul etapei.

- Marius Maldarașanu a marturisit ca este mulțumit cu punctul obținut de echipa sa, Hermannstadt, deși are așteptari mai mari de la elevii sai. Antrenorul sibienilor se așteapta sa fie efectuate mai multe transferuri pentru a se intari pentru acest sezon. Maldarașanu a mai spus ca și-ar fi dorit ca la…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, a dezvaluit ca patronul Gigi Becali (64) va purta discuții decisive cu Nicolae Dica (42) in aceasta seara, in vederea preluarii funcției de antrenor principal. Dica „s-a incalzit” pentru intalnirea cu Becali la Ploiești. In aceasta dupa-amiaza,…

- Federatia Romana de Fotbal a publicat clasamentul actualizat al Academiilor de Fotbal din Romania, pe anul 2022. Farul a primit cea mai mare nota. FCU Craiova si Hermannstadt nu au indeplinit punctajul necesar si vor fi amendate cu cate 100.000 de lei. Farul Constanta, clubul lui Gica Hagi, s-a clasat,…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Arges, Andrei Prepelita, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca obiectivele formatiei sale in noul sezon sunt calificarea in play-off-ul Ligii I si disputarea finalei Cupei Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…