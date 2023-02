Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Hermannstadt a anuntat, vineri, ca a pierdut apelul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) cu privire la depunctarea dictata in decembrie de FRF. "Din pacate, nu a fost sa fie! Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis astazi ca depunctarea cu 9 puncte primita de clubul nostru in…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca marti au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 58.159 de persoane, dintre care 6.843 de cetateni ucraineni.Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat…

- Danut Coman s-a intors in functia de presedinte al clubului AFC Hermannstadt, informeaza pagina oficiala de Facebook a sibienilor. Omul de fotbal de 43 de ani plecase de la Hermannstadt in luna august a anului trecut in urma problemelor financiare cu care se confrunta echipa. Interesant este ca nici…

- Este aglomerație la punctele de frontiera ale Romaniei. In ultimile 24 de ore, mai mulți romani au traversat frontiera fie pentru a se duce la munca, in afara sau fie pentru a se intoarce acasa. In total, 336.200 de persoane au tranzitat punctele de frontiera. Dintre acestea, 245.600 au iesit din Romania.…

- Universitatea Craiova s-a impus, scor 1-0, pe terenul ultimei clasate, dar evoluția alb-albaștrilor a lasat de dorit. La final, antrenorul interimar al Științei , Dragoș Bon, a enumerat motivele care au condus la evoluția jenanta. „Sunt bucuros pentru ca am reușit sa caștigam meciul asta. Punctele se…

- Simona Halep a reușit deja sa demonstreze ca a luat accidental substanța Roxadustat depistata la US Open, dar ca sa scape de suspendare mai trebuie sa demonstreze ca nu a avut nici intenția de a lua substanța de dopaj. Halep a angajat o agenție franceza de toxicologie și farmacologie pentru a investiga…

- Fostul capitan al nationalei de fotbal, a Romaniei, Gheorghe Popescu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale. Acesta a afirmat a doar luptand impreuna pentru performanta ne putem mandri Romania. „Cu totii „jucam” in aceeasi echipa si ne dorim ce-i mai bun pentru ea. Sa luptam impreuna pentru…

- Federatia Romana de Polo a primit din partea Federatiei internationale organizarea Campionatului Mondial de polo masculin FINA 20 si U20, care se va desfasura intre 10 si 18 iunie 2023 in Romania, se arata intr-un comunicat de presa remis, luni, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…