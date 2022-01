Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Herman Berkovits, medicul si prietenul lui Benjamin Netanyahu, reacționeaza la informația lansata de George Simion, cu privire la o viitoare intalnire intre liderul AUR și fostul premier israelian. „Am vorbit cu Benjamin Netanyahu și nici vorba de o intalnire, nici nu-l cunoaște…

- De ziua internationala a comemorarii Holocaustului, doi barbați au depus, joi, la Memorialul Holocaustului din București, o coroana cu un mesaj negaționist chiar in momentul in care ambasadorul Israelului in Romania comemora, in prezența mai multor autoritați, exterminarea a 6 milioane de evrei.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga, cu care a discutat principalele repere ale cooperarii militare bilaterale.

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a anuntat, duminica seara, la Romania TV ca i se va plange presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, in Parlamentul European despre faptul ca Guvernul Romaniei nu ia masuri impotriva AUR. ” Voi vorbi despre faptul ca in momentul acesta Romania este un stat care devine…

- In urmatoarele zile ar putea incepe audierile. Potrivit surselor Realitatea PLUS, in momentul de fața procurorii intocmesc lista cu persoanele care ar trebui sa dea explicații și fixeaza programul audierilor. Vorbim atat despre persoane cu funcții de conducere din cadrul AUR, cum ar fi liderii George…

- George Simion a vorbit in emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS despre viitorul partidului sau. "Colaboram cu toata lumea, nu ne vom alia cu nimeni din actualul Parlament. Noi doar cu poporul roman, nu cu cei care au condus timp de 30 de ani. Nu am facut aceasta mișcare pentru a-mi…